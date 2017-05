Lacazette raconte son dernier match à l'OL avant son départ

L'attaquant Alexandre Lacazette dit au revoir à l'Olympique lyonnais en inscrivant ce samedi soir un doublé face à Nice (3-3). Auteur de 100 buts en ligue 1, il revient sur son parcours et sa décision de quitter le club pour l'Atlético Madrid.

© AFP Le buteur Alexandre Lacazette.

C'est sur un match nul face à Nice qu'Alexandre Lacazette quittera l'Olympique lyonnais, non sans avoir auparavant inscrit un dernier doublé qui lui permet d'inscrire à son palmarès 100 buts marqués en Ligue 1. Un dernier match au sein de l'OL qui restera un "beau moment pour lui" et qui lui aura fait remonter de nombreux souvenirs."Je me suis souvenu de tous les dirigeants et entraîneurs qui m’ont suivi. Ce sera inoubliable dans ce stade. J’avais effectivement très envie de marquer, mais je n’avais pas envie que cela dénature le jeu. Ce n’était pas le plus important" déclare-t-il dans un témoignage recueilli notamment au micro d'Olympique-et-lyonnais.