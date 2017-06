L'OL récolte 47 millions d'euros en droits TV

Le club lyonnais est le 2e club mieux doté de France, juste devant l'Olympique de Marseille mais loin derrière l'intouchable PSG et sa galaxie d'étoiles.

L'OL séduit toujours les diffuseurs. En dépit de sa 4e place en Ligue 1 cette saison, le club de Jean-Michel Aulas est le 2e le mieux rémunéré en droits télévisuels - manne qui contribue largement au financement des clubs. Selon la répartition actée vendredi, l'Olympique lyonnais va toucher 47,224 millions d'euros.

C'est légèrement plus que l'Olympique de Marseille, 5e de Ligue mais 3e en droits TV avec 47,048 millions. Quant au Paris-Saint-Germain, 2e de Ligue 1, et sa flopée de stars internationales, il remporte dix millions de plus que l'OL (57,855 M).

Lyon devant Monaco et Nice

Malgré un jeu flamboyant et la victoire en Ligue 1, l'AS Monaco n'est que le 4e club le mieux doté en droits TV, avec un peu moins de 42 millions (41,938 M). L'écart est encore plus important pour Nice, 3e du championnat mais 7e au classement des droits TV (33,982 M). Ces écarts s'expliquent par les critères pris en compte pour la répartition. Car en plus de la part fixe, de la licence club et du classement final sur la saison sont également pris en compte le classement et la notoriété sur ces cinq dernières années. Or, il y a cinq ans, Monaco jouait en Ligue 2.

La revalorisation des droits télévisuels actée en fin de saison dernière a permis d'augmenter les dotations des clubs. L'OL remporte ainsi six millions de plus cette saison que pour sa 2e place il y a deux ans. Une revalorisation qui bénéficie aussi aux petits clubs. Cette année pour la première fois, un reliquat de 8,5 millions d'euros a été réparti entre les équipes non européennes. Sans oublier l'aide à la relégation pour les trois clubs retrogradés au niveau inférieur.

En Angleterre, l'OL toucherait 3,5 fois plus

Mais ces sommes, bien qu'astronomiques, sont encore très éloignés des autres championnats européens. En Angleterre par exemple, la popularité du championnat de Premier League hors de ses frontières fait monter les enchères pour les diffuseurs. Et les dotations pour les clubs. Le club londonien de Chelsea, vainqueur cette saison, vient ainsi de remporter 150 millions de livres sterling, soit plus de 172 millions d'euros. Même le PSG n'ose rêver d'une telle somme.

A titre de comparaison, le 4e du championnat, Liverpool, a touché 166 millions d'euros, soit 3,5 fois plus que l'Olympique lyonnais. De quoi fragiliser les clubs français dans la concurrence sur le marché des transferts cet été.

