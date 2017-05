L'OL en déplacement à Montpellier pour assurer sa 4e place

Trois jours après une cruelle élimination de la Ligue Europa par l'Ajax Amsterdam en demi-finale, l'Olympique lyonnais se rend à Montpellier pour le compte de l'avant dernière journée de Ligue 1. Un match nul suffit aux hommes de Bruno Genesio pour assurer leur 4e place avant de recevoir Nice (3e) la semaine prochaine au Parc OL.

@MAXPPP OL

Retour aux affaires courantes pour l'OL. L'élimination en demi-finale de Ligue Europa contre l'Ajax jeudi pas encore digérée, il faudra quand même se reconcentrer ce dimanche soir à l'heure d'affronter Montpellier au stade de la Mosson. Tolisso, Lacazette et consorts devront faire le vide et mettre de côté les rumeurs de transferts en fin de saison pour aborder cette avant-dernière journée de Ligue 1 dans les meilleures dispositions. Et parvenir à repartir de l'avant, comme ils ont su le faire par le passé au lendemain de revers européens. D'autant que les Gones doivent finir le travail en Ligue 1.

Plus qu'un petit point

Classés 4e de Ligue 1 les hommes de Bruno Genesio ont vu Bordeaux et Marseille, qui s'affrontent ce soir en Gironde, revenir sur eux depuis quelques journées. Ils ont encore une avance confortable certes, mais seraient néanmoins bien inspirés d'assurer leur 4e place dès ce soir, avant la réception de Nice au Parc OL la semaine prochaine. Un match nul entre les deux poursuivants serait également synonyme de 4e place garantie pour l'OL.

En face les Montpelliérains sont déjà quasiment maintenus. Ils émargent à six points de la zone rouge au coup d'envoi. Un match nul leur assurerait mathématiquement une place dans l'élite la saison prochaine. Les Lyonnais seront privés de Jérémy Morel, blessé, alors que Mammana et Darder ont été écarté pour ce match. Retrouvez le groupe choisi par Bruno Genesio sur notre site Olympique et Lyonnais.

Lire aussi : Les incidents de Bastia-OL devant la justice