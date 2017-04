Incidents Bastia - OL : cinq personnes placées en garde à vue

Cinq personnes ont été placées en garde à vue lundi à Bastia, dans le cadre de l’enquête sur les échauffourées lors du match entre Bastia et l’OL le 16 avril dernier. Ils seront jugés en comparution immédiate cet après-midi.

Lundi matin, quatre personnes ont été interpellées suite aux incidents qui ont eu lieu lors du match entre l'Olympique Lyonnais et Bastia le 16 avril dernier. Le cinquième, se sachant rechercher, s’était présenté de lui-même au commissariat, où il avait été à son tour placé en garde à vue. Ces cinq hommes doivent être jugés en comparution immédiate ce mardi après-midi devant le tribunal correctionnel de Bastia pour leur implication présumée dans les échauffourées lors du match entre le Sporting et l’OL le 16 avril dernier. Parmi eux se trouve Anthony Agostini, directeur des services généraux du SC Bastia, a déclaré le procureur de la République de Bastia. Les quatre autres personnes sont trois supporters et un stadier.

Avant le coup d’envoi, une cinquantaine de supporters corses avaient pénétré sur la pelouse et s’en était pris aux joueurs lyonnais alors qu’ils terminaient leur échauffement. Le match avait débuté avec plus d’une heure de retard pour finalement être officiellement suspendu après de nouveaux incidents lors de la mi-temps. Les deux gardiens de l’Olympique Lyonnais, Anthony Lopes et Mathieu Gorgelin avaient porté plainte contre X pour « violence en réunion dans une enceinte sportive ».

En attendant la décision finale de la Ligue de football professionnel, le SC Bastia a écopé de plusieurs sanctions : la suspension du Stade de Furiani jusqu’au 4 mai et jouer son prochain match à domicile sur un terrain neutre et à huis clos.