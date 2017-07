Bruno Genesio fait le point sur le mercato avant le match face à Bourg

L’entraîneur lyonnais est notamment revenu ce jeudi, sur le départ d’Alexandre Lacazette et les arrivées à prévoir, alors que l’OL va disputer ce samedi le premier match de sa préparation face au Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01.

©Tim Douet Bruno Genesio

Alexandre Lacazette parti à Arsenal, l’OL a perdu son meilleur buteur lors des trois dernières saisons. Un coup dur, mais l’entraîneur lyonnais Bruno Genesio se veut optimiste pour la saison à venir, conforté par l’idée d’avoir réalisé un bon mercato. « Pour l’instant on a fait un recrutement de qualité, avec peut-être des joueurs un peu moins connus pour certains, sur lesquels on peut se dire que c’est un pari, mais on reste une équipe très compétitive pour le championnat l’année prochaine », a-t-il avancé ce jeudi. L’Olympique lyonnais ne devrait plus recruter en attaque après les arrivées de Mariano Diaz et Bertrand Traoré, même s’il reste à l’affût des bonnes opportunités sur le marché. « On va voir comment se passe la préparation, et peut-être qu’il y aura des opportunités à saisir, a affirmé le technicien rhodanien. C’est la raison pour laquelle on ne ferme aucune porte. Mais aujourd’hui on est satisfait de ce que l’on a au niveau offensif. »

Premier match face à Bourg ce samedi

Des arrivées sont en revanche à prévoir en défense. « Un défenseur central est la priorité et peut-être qu’il y aura une opportunité pour un arrière droit », a soufflé Bruno Genesio. En attendant Lyon s’apprête à disputer le premier match amical de sa préparation, ce samedi (19h15) face au Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01. Une rencontre pour laquelle « quelques principes de jeu, notamment au niveau défensif » sont attendus.