Aulas annonce un hommage à Paul Bocuse avant OL-PSG

Les supporters lyonnais célèbreront ce dimanche soir la mémoire du chef triplement étoilé, par une minute d'applaudissement au Parc OL.

(Olympique lyonnais Twitter) Jean-Michel Aulas et Paul Bocuse

Par 95 fois Jean-Michel Aulas amena des dirigeants de grands clubs européens à l'Auberge de Collonges. Le président de l'OL avait pris l'habitude de convier ses homologues de tout le continent chez Monsieur Paul à la veille de joutes européennes. "Nous avions convenu qu'il faisait comme s'il descendait de l'avion et qu'il était revenu spécialement pour le président du Bayern ou du Barça, même si ce n'était pas tout à fait le cas", raconte Jean-Michel Aulas.

A force, ses passages chez "le Lyonnais le pulus connu dans le monde entier", dixit JMA sont devenus une habitude pour les patrons des plus grands clubs du Vieux Continent. "Je me souviens de tous ces matchs de coupe d'Europe et surtout les tirages au sort à Genève, où les dirigeants adverses ne nous demandaient pas où et comment nous allions jouer mais si les veilles de matchs nous allions dîner chez Paul Bocuse", se souvient le patron de l'OL.

Et forcément ce soir, à l'heure d'affronter le Paris-Saint-Germain, Paul Bocuse sera un peu au Parc OL. "Un hommage sera rendu juste avant le match par une minute d'applaudissement, a indiqué Jean-Michel Aulas. L'image de Paul sera dans ce match de très haut niveau. Une forme d'hommage au plus au niveau à une grande personnalité lyonnaise, française et de la gastronomie mondiale"

L'ancien capitaine de l'OL Maxime Gonalons ainsi que le jeune Wiliam Geubbels ont déjà salué la mémoire du chef triplement étoilé.

