Amiens - Lyon (1-2) : Houssem Aouar sauve l’OL

Houssem Aouar confirme les espoirs placés en lui depuis le début de saison. Deux fois buteur ce dimanche à Amiens, le jeune milieu de 19 ans a porté une équipe lyonnaise sans grande inspiration et menée au score une grande partie du match.

OL

Les Lyonnais se sont fait peur à Amiens. Mené d’entrée, l’OL a mis du temps à réagir avant de s’imposer. À la 10e minute, Amiens ouvre le score sur un centre mal négocié par des défenseurs apparemment gênés par le vent violent. Les Amiénois vont garder cet avantage une bonne partie du match avant que le show Aouar ne commence.

Lyon se reprend, joue plus juste et tente aussi de profiter du vent à l’image de Memphis Depay qui marque sur coup franc. Un but refusé pour une position de hors-jeu passif. Mais plus la première mi-temps avance, moins les Lyonnais gardent le contrôle du jeu. Petit à petit, les hommes de Bruno Genesio reculent et laissent les Amiénois construire sans trop de difficultés. Les milieux lyonnais ne parviennent pas à trouver les attaquants et la défense semble bien fébrile.

Toujours aussi inoffensifs, les Lyonnais se font même totalement dominer en début de deuxième mi-temps. Emmenés par un Gaël Kakuta de gala, les Amiénois s’amusent de Lyonnais dépassés. Bruno Genesio réagit et sort en même temps Memphis Depay et Maxwel Cornet, peu en vue, pour Tanguy Ndombele et le jeune Willem Geubbels.

Un coup gagnant pour l'entraîneur lyonnais puisque Tanguy Ndombele pèse de tout son poids dans le milieu de terrain lyonnais et parvient enfin à museler un peu Gaël Kakuta. Il vient même offrir le but de l’égalisation à Houssem Aouar sur un long une-deux. Il reste alors 10 minutes aux Lyonnais pour arracher la victoire. Mais avant cela, les hommes de Bruno Genesio vont encore se faire peur en concédant un penalty tiré sur le poteau par Gaël Kakuta.

Lyon arrache finalement la victoire sur une contre-attaque et un centre de Mariano Diaz converti par Houssem Aouar. Le jeune lyonnais réalise le premier doublé de sa jeune carrière. L’OL et Bruno Genesio peuvent revenir sereins à Lyon : le contrat est rempli et la deuxième place sauvée.