A Nice, l'OL cherchera à pallier la blessure de Bertrand Traoré

La blessure de l'ailier burkinabé va conduire Bruno Genesio à modifier un quatuor offensif performant depuis les début de l'année.

Une vraie tuile et quelques casse-têtes à venir pour Bruno Genesio. La blessure de Bertrand Traoré jeudi soir contre Limassol (4-0) va obliger le technicien lyonnais à repenser son schéma offensif pour les semaines à venir. D'autant que l'absence de l'ailier Burkinabé devrait durer, au moins jusqu'en janvier, alors que l'OL jouera tous les trois jours jusqu'à la trêve hivernale.

Revenu à son très bon niveau de début de saison, l'ailier de 22 ans va manquer à son équipe. Pas tant pour ses six buts inscrits (dont trois en Ligue Europa, où il est le meilleur buteur lyonnais), que pour son implication dans un collectif où il s'est parfaitement intégré. Dans le repli défensif notamment. Le numéro 10 de l'OL est l'attaquant lyonnais qui défend le mieux en Ligue 1 depuis le début de la saison (53 ballons grattés). Il sent le jeu aussi bien en attaque, où ses déplacements sont précieux, qu'en défense (24 interceptions).

Cornet, Maolida ou Aouar

Sur le plan défensif, son remplaçant désigné Maxwel Cornet est moins rassurant. Il a du mal à convaincre sur sa capacité à faire des différences lorsqu'il est aligné. Ce fut le cas contre Everton, lorsqu'il avait disputé la totalité du match dans le couloir droit à la place d'un Traoré alors replacé dans l'axe en l'absence de Mariano, ou Montpellier la semaine dernière. Si bien que le jeune Myziane Maolida, qui a débloqué son compteur en inscrivant son premier but en pro jeudi, pourrait aussi postuler au poste.

Entré sur le côté droit d'où il a délivré une passe décisive, Houssem Aouar a aussi des arguments à faire valoir dans cette position. Sans oublier Willem Geubbels (16 ans), qui a disputé ses premières minutes avec le groupe professionnel contre Dijon (3-3). Une chose est sûre, tous auront du temps de jeu tant la hiérarchie entre eux est floue et la fréquence des matchs rapprochée pour Lyon. La composition de ce dimanche à Nice (15h), et les performances lyonnaises, devraient donner quelques éléments de réponse à Bruno Genesio pour les semaines à venir.

Mise à jour 14h00 : Nabil Fekir est forfait pour ce match, a annoncé l'OL en début d'après-midi. Le milieu lyonnais sera composé de Ndombélé, Aouar et Tousart. C'est bien Cornet qui remplacera Traoré sur la droite de l'attaque. Enfin Marcelo et Diakhaby seront associés en défense centrale, alors que Tete et Marçal occuperont les couloirs.

