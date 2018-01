NBA : Tony Parker sorti du cinq majeur des Spurs

Le meneur de jeu français des San Antonio Spurs et propriétaire de l'ASVEL a été sorti du cinq majeur de son équipe ce dimanche face au Indiana Pacers (86-94).

Tony Parker © Lyon Capitale

Tony Parker, le meneur des San Antonio Spurs et patron de l'ASVEL vient d'être sorti du 5 majeur de sa franchise. Une première depuis 2010, pour le meilleur joueur de l'histoire du basket français. Placé sur le banc ce dimanche soir, TP, 35 ans, a laissé sa place à l'américain Dejounte Murray (21 ans). Visiblement en délicatesse avec son physique, le Français pourrait voir cette situation continuer quelques matchs, voir plus. "Je suis concentré sur ma jambe, car je sais qu'il me reste encore deux mois avant d'être à 100%. Je vais y arriver. Il faut juste que je continue de bosser, et d'être patient. Isaiah Thomas en a parlé. Quand vous revenez, vous avez l'adrénaline. J'avais plein d'énergie, et je me sentais super bien les dix premiers matches. Et ensuite je me suis trouvé face à un mur", a confié Parker à l'Équipe.

"Pop (Gregg Popovich, l’entraîneur des Spurs, NdlR) m'a dit que le moment était venu et je lui ai répondu : ''Pas de problème !'' C'est comme pour Manu Ginobili, pour Pau Gasol, on sait que ce jour va arriver. Si Pop voit quelque chose qui est bon pour l'équipe, je vais essayer de faire de mon mieux... Je soutiens sa décision et je vais tenter d'aider DJ ( Dejounte Murray) du mieux possible. Et je ferai de mon mieux dans la deuxième unité avec Manu et Patty Mills", a ajouté le meneur des Spurs selon le San Antonio Express News. En 17 ans de NBA, Parker n'a été remplaçant que 14 fois en 1165 rencontres de saison régulière. Hier, il a tout de même réalisé une performance plus qu'honorable avec un 5 sur 10 au tir, cinq passes décisives, trois rebonds, une interception en 20 minutes de jeu.