Ligue des champions : l’ASVEL s’impose et prend la tête du groupe C

Grâce à sa victoire 70-56 face aux Grecques du PAOK Salonique, ce mercredi soir à l’Astroballe, l’ASVEL prend la tête du groupe C de la Ligue des champions.

L'ASVEL s'est imposé ce mercredi soir à l'Astroballe lors du 11e match de la Ligue des champions. Face aux Grecques du PAOK Salonique, les joueurs de JD Jackson l'ont largement emporté (70-56). Après un premier quart-temps en faveur des Villeurbannais (17-9), le club de Tony Parker n'a jamais perdu la main sur la rencontre et est resté en tête après chaque quart-temps (22-17, 14-14, 17-9). Le joueur de l'ASVEL, DeMarcus Nelson a terminé meilleur marqueur de son équipe avec une belle ligne de statistiques de 15 points et 9 rebonds. L'ASVEL, deuxième du groupe C avant la rencontre, prend la tête de sa poule avec 81.8% de victoire, soit 9 succès pour seulement deux défaites.

"Après la trêve de Noël, on est toujours inquiet que l’équipe perde le rythme, mais ce n’était pas le cas même si parfois, c’était assez brouillon. On a été intense, on a joué avec beaucoup d’envie", a déclaré JD Jackson sur le site de l'ASVEL. "Vraiment, je suis très content de cette victoire, même si nous sommes tous conscients que l’on devra jouer avec davantage de contrôle dans le futur. Et puis, l’autre bonne chose, c’est la défaite de Neptunas, on a su profiter de la situation", a-t-il poursuivi.

Grâce à cette victoire, le club de Villeurbanne a, sauf gros faux pas, quasiment assuré sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le prochain match de l'ASVEL aura lieu chez les Lettons de Ventspils le mardi 10 janvier à 18h.