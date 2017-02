La "Tony Parker Academy" a trouvé son naming

L'Asvel a signé un contrat de naming de 12 ans avec la société de travail temporaire Adequat, pour un montant qui n'a pas été dévoilé.

© Tim Doeut Tony Parker, le président de l'ASVEL

L'Asvel a choisi une entreprise lyonnaise pour le naming de son centre de formation. Le club de Tony Parker s'est entendu avec la société de travail temporaire Adequat sur un contrat de 12 ans dont le montant n'a pas été dévoilé. En conférence de presse, ce vendredi, le directeur général de l'Asvel, Gaëtan Muller, s'est contenté d'évoquer un ordre de grandeur de "plusieurs dizaines de millions d’euros".

De quoi financer la construction de la grande salle de la "Tony Parker Adequat Academy" à Gerland, a priori d'ici 2020 ou 2021. Les premiers élèves de l'académie sont attendus dès 2018. Une promotion qui ne devrait pas dépasser une vingtaine d'apprentis. Mais à terme ils devraient être 100 par "classe".

Au delà du naming et de la rente financière qu'il induit, le partenariat avec Adequat colle à la volonté de lier l'aspect sportif à l'insertion professionnelle. "Come to our Academy and Get a job", tel est le leitmotiv énoncé par Tony Parker en visioconférence depuis les États-Unis. "Aujourd’hui, 95% des jeunes formés dans les centres de formation ne seront pas professionnels, a expliqué Gaëtan Muller, nous avons travaillé sur ce chiffre et décidé de prendre en main notre destin".