L'Asvel se reprend face à Hyères-Toulon

Les hommes de John-David Jackson terminent l'année par une victoire en s'imposant dans le Var au terme d'un match terne (49-61).

Asvel L'intérieur Nicolas Dragovic au shoot pour l'Asvel

La Green Team s'est relancée. Cinq jour après sa défaite à domicile face au Mans, l'Asvel a su trouver les ressources nécessaires pour finir l'année 2016 sur une bonne note. Dans un match peu emballant, les hommes de JD Jackson ont su faire bloc défensivement pour s'imposer sur le parquet de Hyères-Toulon.

Car avec 37% de réussite au tir pour les Rhodaniens, cette rencontre fut loin d'être un modèle de jeu offensif. L'Asvel peut remercier l'intérieur serbo-monténégrin Nikola Dragovic (14 points et 10 rebonds) et Nicolas Lang (13 points) d'avoir inscrit quelques paniers.

"On a réussi à les mettre à genoux"

"Il n’y a qu’une seule partie qui me frustre ce soir, c’est le côté offensif. Car en défense et aux rebonds, on a été excellent, on a réussi à les mettre à genoux !", a commenté félicité le coach des Verts. Et il est vrai que cette performance défensive se devait d'être soulignée. Cela faisait plus de 7 ans que l'Asvel n'avait pas encaissé moins de 50 points en Pro 1, depuis le 29 avril 2009 et une victore 49-62 à Vichy.

Le prochain rendez-vous de la Green Team sera européen, le 4 janvier à l'Astroballe, face aux Grecs du PAOK Salonique. Pour le retour de la Pro A, il faudra patienter jusqu'au 14 janvier, et la réception de Nancy.

En attendant, revivez le titre de champion de France de la saison dernière