L'Asvel se relance face à Nanterre (81-65)

Les basketteurs lyonnais sont désormais 8e de Pro A, et donc virtuellement qualifiés pour les play-offs.

© Asvel Asvel-Naterre

Un pas important dans la course à la qualification en play-offs. Trois jours après avoir assuré sa qualification pour le Top 16 de l’EuroCup, l'Asvel a retrouvé le chemin de la victoire en championnat. La Green Team s'est imposée à domicile contre Nanterre ce samedi soir (81-65).

Malgré un premier quart-temps perdu (16-21), les hommes de JD Jackson se sont montrés solides. Et ont su scorer ensuite, par John Roberson (18 points), Justin Harper (14) et David Lighty (12) notamment. Les Verts ont pu s'appuyer sur la puissance de Darryl Watkins (12 rebonds) et Alpha Kaba (10) dans la raquette. Le tout en profitant de la maladresse de leurs adversaires à trois points (5/27).

Les 11 lancers-francs concédés dans le 3e quart-temps n'y changeront rien, l'Asvel s'impose largement, et se relance après sa défaite contre Bourg-en-Bresse la semaine passée. Désormais 8e de Pro A avec avec le même nombre de victoire que ses quatre devanciers, l'Asvel est dans les temps de passage pour voir la Leaders Cup, au mois de février prochain, à Disneyland.