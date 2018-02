L'Asvel s'incline à domicile contre Pau (82-88)

Pourtant en tête à la mi-temps, les basketteurs lyonnais ont concédé leur première défaite de l'ère TJ Parker en Pro A.

(Asvel Twitter) Asvel-Pau

Après celle concédée en Eurocup en milieu de semaine, TJ Parker a connu ce samedi sa première défaite en Pro A. L'Asvel s'est inclinée ce samedi soir sur son parquet de l'Astroballe (82-88) contre une équipe de Pau qui restait sur cinq défaites consécutives. Comme les Lyonnais, il y a deux semaines contre Hyères-Toulon, les Béarnais semblent avoir profité du fameux choc psychologique suscité par la nomination d'un nouvel entraîneur. Laurent Villa, qui a remplacé Serge Crèvecoeur cette semaine, a réussi à conduire son équipe à la victoire, dans un match pourtant mal engagé.

Un 9-0 fatal en fin de match

Car c'est bien la Green Team qui entame le mieux la partie, grâce à une défense resserrée. Les Verts mènent 12-2 à la 6e minute. Et s'ils se font reprendre en fin de premier quart-temps (16-15), les hommes de TJ Parker parviennent à recreuser l'écart : 32-21 à la 18e. Ils rentrent aux vestiaires avec six points d'avance 36-30. C'est dans le 3e quart-temps, perdu 19-29, que la Green Team va craquer. L'Asvel s'accroche pourtant et repasse même en tête à moins de deux minutes du terme, après un panier primé de Slaughter. Mais le jeune arrière international Elie Okobo lui répond aussitôt, lançant un 9-0 décisif pour les Palois, qui s'imposent finalement 82-87.

Coup d'arrêt donc pour la Green Team après deux victoires en Pro A. "Le gros problème, c’est que la majorité des points que l’on encaisse, c’est sur des un contre un, a commenté TJ Parker après la rencontre… On n’a pas tenu un duel, on a clairement manqué de dureté et de concentration par moment". Il faudra pourtant se remobiliser rapidement, pour un déplacement décisif en Eurocup à Reggio di Emilia dès mardi. Et glaner un ticket pour les quarts de finale.