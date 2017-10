L'Asvel domine Le Portel (83-69)

Les Villeurbannais sont toujours invaincus à domicile en Pro A, près leur victoire hier contre Le Portel, 83 à 69.

© Asvel Basket Amine Noua et l'Asvel, contre Le Portel

Une domination constante, une petite frayeur sur la fin, mais une victoire finale probante. Après deux défaites, contre Monaco en championnat et Trente en Eurocup, l'Asvel s'est rassurée hier soir à l'Astroballe, en disposant du Portel. La Green Team a remporté tous les quart temps, accentuant son avance sur la fin, malgré un retour en force des visiteurs.

Le cinq majeur des Villeurbannais a pesé, avec notamment 12 points chacun pour John Roberson et Amine Noua, un Charles Kahudi régulier (2/3 à 3 points) et un Darryl Watkins percutant dans le final. Si le coach du Portel s'est plaint d'un arbitrage déséquilibré (près de deux fois plus de fautes sifflées contre son équipe), la domination dans le jeu a été nette pour les locaux, avec un score final reflétant une solidité défensive retrouvée (83-69).

De bon augure avant la réception d'Ulm en Eurocup mardi, et de Pau-Orthez dimanche prochain. En Pro A, l'Asvel pointe à la 3e place, derrière Le Mans et Monaco.