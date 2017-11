L'Asvel bien placée pour rejoindre l'Euroligue

Jordi Bertomeu, patron de l'Euroligue de basket, était à Villeurbanne cette semaine et annonce que l'équipe de Tony Parker pourrait bientôt intégrer la prestigieuse coupe d'Europe des clubs.

© Asvel Basket Amine Noua et l'Asvel, contre Le Portel (illustration)

Jordi Bertomeu dirige l'Euroligue de basket-ball, actuellement nommée Turkish Airlines Euroleague, qui organise chaque année une compétition européenne des clubs les plus prestigieux, tels le CSKA Moscou, le FC Barcelone ou Vitoria - liste restreinte et assez verrouillée. Il était en visite cette semaine à Villeurbanne, et dans Le Progrès de ce samedi, il se montre clair et enthousiaste. Pour lui, l'Asvel est aux portes de la compétition qui sera prochainement élargie : "L'Asvel est le principal candidat, à la condition que tous les éléments soient réunis." Et d'ajouter : "Il est clair que ce ne serait pas pour un an. Nous devons discuter pour savoir si ce serait pour deux ou trois ans."

Pour le Catalan, qui ne tarit pas d'éloges pour Tony Parker, patron de l'Asvel, le projet de Lyon-Villeurbanne est "très spécial" : "Il y a deux aspects. L'un avec la nouvelle salle, qui est assez traditionnel. L'autre, avec l'académie, est unique. C'est ce qui fait la différence avec le reste des projets en Europe. C'est très novateur, social. J'aime beaucoup cette vision des choses."