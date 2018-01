Basket : l'Asvel s'impose enfin à l'extérieur en Pro A (69-72)

Les Villeurbannais ont décroché leur deuxième succès à l'extérieur de la saison, sur le parquet de Cholet (69-72).

© Asvel Basket Darryl Watkins, joueur de l'Asvel

Ils l'attendaient depuis le 26 septembre dernier, soit 7 matches et 123 jours. Humiliée à Chalon chez le dernier de Pro A le 13 janvier (84-52), les Villeurbannais ont conjuré le mauvais sort à Cholet. L'Asvel a enfin remporté son deuxième succès de la saison en déplacement en Pro A (69-72).

Cette victoire a été difficile à acquérir, et ce même si les hommes de TJ Parker étaient en tête au terme de chaque quart-temps (23-24, 39-44, 56-62). Dans le dernier quart-temps, la Green Team croyait avoir fait le plus dur en s'offrant 10 dix points d'avance à (60-70), mais a vu revenir les Choletais très près (67-70).

25 points pour Roberson

TJ Parker, successeur de JD Jackson à la tête de l'Asvel, n'a que peu apprécié cette fin de match tendue : "On va prendre cette victoire bien sûr, mais la fin de match montre le travail qu’il nous reste à faire… Dès que l’on a été sous forte pression, on a perdu beaucoup trop de ballons", regrette le frère de Tony Parker.

Pour son quatrième match comme entraîneur principal, TJ Parker a engrangé un quatrième succès consécutif, ce qui n'était jamais arrivé cette saison. Il savoure, mais reste perfectionniste : "Avoir su tenir le coup est un point positif, enchaîner les victoires aussi. Mais on doit être encore plus solide, on doit savoir se rendre la fin de match plus facile."

La performance de John Roberson, qui a inscrit 25 points (9/12 au tir) et délivré 3 passes décisives a grandement contribué à la victoire des Villeurbannais. Ceux-ci ont désormais les yeux rivés sur la rencontre d'Eurocoupe qui les attend mercredi à l'Astroballe, contre Kazan.