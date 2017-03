Basket : l'Asvel perd du terrain dans la course aux play-offs

Après sa défaite au Mans (82-74) ce samedi, la 12e de la saison, le club de Tony Parker n'a plus le droit à l'erreur s'il veut se qualifier pour les phases finales.

En l'absence d'Adrian Uter et en attendant son remplaçant David Andersen, la Green Team a souffert hier au Mans. Les hommes de John-David Jackson n'ont marqué que 24 points en première période, soit autant que leur adversaire dans le premier quart-temps. Ils accusaient 20 points de retard dans le dernier quart-temps (73-53 à la 34e).

Le sursaut de fin de match n'y changera rien. Largement dominés, les basketteurs lyonnais s'inclinent 82-74. "On a énormément de changements ces derniers temps et on essaie de mettre des choses en place à l’entraînement pour être cohérent. Mais clairement, on a mal abordé ce match", a glissé le coach des Verts après la rencontre.

Accrochée à sa 8e place de Pro A, la dernière qualificative pour les play-offs, l''Asvel n'a plus qu'une victoire d'avance sur Le Mans, Limoges et Le Portel.