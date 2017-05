Basket: l'Asvel crée l'exploit et se qualifie pour les demi-finales

L'Asvel a éliminé le leader de la saison régulière Monaco hier soir à la suite du match d'appui des quarts de finale de Pro A (71-74). En principauté, les hommes de JD Jackson ont recréé l'exploit de l'an dernier. Ils affronteront Strasbourg au tour prochain pour un remake de la finale 2016.

L'adage est bien connu en basket: "Ne jamais sous-estimer le coeur d'un champion". Moins d'un an après avoir éliminé le leader monégasque en demi-finale de play-off (victoire qui les mènera au titre de champion de France 2016), la Green Team ont à nouveau mis fin au rêve de titre des joueurs du Rocher. Une Rocca Team pourtant première de saison régulière, affichant plus de 88% de victoires avec seulement 4 défaites sur 34 matchs joués. Des rouge et blanc qui se sont pourtant inclinés deux fois en trois matchs joués face à l'Asvel. L'équipe de Tony Parker s'était quant à elle qualifiée de justesse pour cette phase finale, glanant la 8e et dernière place qualificative. Une semaine avant les play-offs, le club décidait de la mise à pied de Walter Hodge et Nikola Dragovic, deux joueurs importants de l'effectif.

Darryl Watkins homme du match

Un choc qui aura donc porté ses fruits, tant l'Asvel a fait honneur à son statut de champion lors de ce quart de finale. Après une victoire au mental à Monaco et une défaite à l'Astroballe, les Villeurbannais retrouvaient les Monégasques hier en Principauté. Sur le parquet de la salle Gaston-Médecin, les coéquipiers de David Andersen, revenu au club en fin de saison régulière à l'instar de Livio Jean-Charles et Casper Ware, ont compté jusqu'à 10 points d'avance, avant de se faire égaliser à 2 minutes de la fin. Mais le sang-froid aux lancers-francs de Charles Kahudi et une solide défense auront eu raison des intentions monégasques. Darryl Watkins, auteur de 20 points et de 12 rebonds, a été élu homme du match.

Un choc électrique contre Strasbourg

Villeurbanne l'emporte donc 74-71 et crée la sensation en évinçant l'ogre princier. La Green Team peuvent continuer à croire en leur rêve de back-to-back, c'est-à-dire un deuxième titre de champion de France d'affilée. Pour cela, il faudra se défaire de Strasbourg. La SIG, qui reste sur quatre défaites de suite en finale, aura à coeur de prendre sa revanche de l'an dernier, où les hommes de Vincent Collet menaient 2-0 face à l'Asvel avant de perdre les trois derniers matchs.

Le programme des demi-finales:

1er round mardi 30 mai à Strasbourg

2ème round jeudi 1er juin à Strasbourg

3ème round dimanche 4 juin à l'Astroballe

4ème round éventuel mardi 6 juin à l'Astroballe

5ème round éventuel vendredi 9 juin à Strasbourg