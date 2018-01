Basket : l'Asvel corrigée par Chalon, dernier de Pro A (84-52)

Les Villeurbannais ont concédé une septième défaite d'affilée à l'extérieur hier, face à la lanterne rouge de Pro A, Chalon (84-52).

© Asvel Basket Charles Kahudi, joueur de l'Asvel

112 jours. Depuis le 24 septembre 2017 et sa victoire sur le parquet de Boulazac, l'Asvel n'a plus remporté le moindre match à l'extérieur en Pro A, soit 112 jours de disette. Samedi soir, les Villeurbannais ont ajouté une septième défaite à ce triste total, chez le dernier de Pro A, l’Élan Chalon (84-52).

Dominée dans tous les secteurs de jeu, la Green Team n'a jamais été en mesure de renverser la tendance du premier quart-temps (19-10). Le score n'a fait que s'aggraver jusqu'à la fin du troisième quart-temps (68-34), où l'écart dépassait déjà les 30 points.

"Une étape de plus dans le n'importe quoi"

Le sursaut d'orgueil lors de la dernière période de 10 minutes, remportée 16-18, ne change rien à la prestation ratée des coéquipiers du capitaine Charles Kahudi, qui ne cachait pas son mécontentement : "C'est une étape de plus dans le n'importe quoi. (…) On prend 30 points contre le dernier. Il faut se poser des questions. Il faut une réaction. On ne peut pas faire les montagnes russes parce que quand on descend, on descend très bas", a-t-il pesté, selon Le Progrès.

Heureusement, l'entraîneur JD Jackson et ses joueurs peuvent compter sur leur solidité à l'Astroballe (7 victoires, 1 défaite en Pro A), qui les maintient à portée de playoffs. Ils pourront le confirmer dès samedi prochain (20h), contre Hyères-Toulon. Mais pour garder leur 8e place, ils devront sûrement briser cette série de 7 défaites à l'extérieur...