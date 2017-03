Basket : l’ASVEL subit la loi de Chalon à l’Astroballe

Dans un match indécis de bout en bout, les hommes de JD Jackson n’ont pas tenu la distance et se sont finalement inclinés 68-77 samedi soir.

DR

Brillamment qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, mardi soir, en disposant de Salonique (81-67), les Villeurbannais voulaient enchaîner en Pro A avec la réception de l’Élan Chalonnais, l’un des outsiders pour le titre. Le premier quart-temps donne le ton d’un match serré et engagé (15-15). Au prix d’une défense solide, l’ASVEL vire en tête à la pause (38-33). Au retour des vestiaires, les Villeurbannais encaissent un cinglant 0-8 en 1’30 mais grâce à aux apports offensifs de Nicolas Lang (10 points sur l’ensemble du match) et du futur ex-joueur de l’effectif, Trent Meacham (7 points), la Green Team conserve un court avantage à la fin du troisième quart-temps (53-49).

"Un match très serré" pour le coach de l'ASVEL

Malgré les apports d’Adrian Uter (13 points) et Nikola Dragovic (12 points), l’ASVEL ne parvient pas à conserver son avance et Chalon, porté par Cameron Clark, le meilleur marqueur du championnat (26 points hier soir), prend définitivement le dessus dans le money time. Le jeu des lancers francs permet aux Bourguignons de s’imposer de manière confortable (68-77). Pour Villeurbanne, c’est une seconde défaite de rang en championnat à l’Astroballe après celle concédée face à Pau (63-75) il y a deux semaines. "Ce fût un match très serré, mais en marquant 28 points dans le dernier quart-temps, Chalon a fait ce qu’il fallait pour aller chercher cette victoire" note JD Jackson, le coach de l’ASVEL.

12 matchs pour valider une qualification en play-off

Actuellement huitième et dernier qualifié pour les play-offs, l’ASVEL va devoir batailler pour conserver une position de qualifiable et ainsi défendre son titre de champion de France. "On est en difficulté" assume le technicien américain. Il reste 12 matchs à la Green Time pour valider son ticket pour les play off. L’arrivée prochaine de Casper Ware devrait donner un nouvel élan à une équipe qui cherchera à se relancer dès vendredi face à Orléans, avant-dernier de la hiérarchie nationale. Le coup d’envoi sera donné à 20 heures à l’Astroballe.