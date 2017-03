Basket: Livio Jean-Charles de retour à l'Asvel

Moins d'un an après son départ pour les États-Unis, l'ailier Livio Jean-Charles va effectuer son retour à l'Asvel. Une nouvelle venue pour espérer décrocher une place en play-off pour le club villeurbannais.

© Asvel Livio Jean-Charles

Tony Parker serait-il nostalgique? Après les retours de Casper Ware et David Andersen, grands artisans du titre de l'année dernière, le président de la Green Team a annoncé au Progrès la prochaine venue de Livio Jean-Charles. Le Guyanais avait quitté le Rhône cet été en direction de San Antonio, l'équipe de Tony Parker. Non conservé par les Spurs, il est resté au Texas pour jouer la saison avec les Spurs d'Austin, club partenaire de San Antonio figurant dans la ligue mineure NBDL. Malgré de bonnes performances, la franchise ne s'est pas qualifiée pour les phases finales.

Livio Jean-Charles espère être qualifié pour le choc face à Monaco le 9 avril prochain. Dans la course aux play-off, l'Asvel occupe actuellement la 8e et dernière place qualificative, avec un bilan de 12 victoires et 12 défaites.