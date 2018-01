ASVEL : JD Jackson remercié, TJ Parker nouvel entraîneur

Le club villeurbannais vient d'annoncer sur son site internet le limogeage de son entraîneur JD Jackson qui va être remplacé par TJ Parker, le frère de Tony Parker.

La défaite à Chalon-sur-Saône de l'ASVEL a scellé le sort de JD Jackson. L'entraîneur franco-canadien à l'ASVEL depuis 2014 a été remercié ce lundi. Le club l'a annoncé via un communiqué publié sur son site internet "JD Jackson n'est plus, à compter de ce lundi, l'entraîneur principal de l'équipe professionnelle (…) suite aux résultats non conformes aux attentes et aux objectifs que (le club) avait fixés en début de saison."

T.J Parker, frère de Tony Parker, qui était assistant va prendre les manettes du club jusqu'à la fin de saison. "À partir de ce jour, c'est TJ. Parker, assistant-coach du club depuis quatre saisons et demi, qui devient le coach principal de l'équipe professionnelle, et ce, jusqu'à la fin de cette saison. Il sera assisté d'Anthony Brossard, tandis que Yohann Sangaré prendra en charge les fonctions de General Manager du club", a écrit l'ASVEL. Sous la houlette de JD Jackson, l’ASVEL avait remporté le titre de Pro A. "L’ASVEL Basket attend désormais de la part du groupe une réaction collective, des comportements et des attitudes à la hauteur des espérances placées en eux, par les dirigeants et les supporters du club", a conclu le club sur son site. Le club reste sur 8 victoires et 8 défaites cette saison et pointe à la huitième place du classement de Pro A.