UTMB : les 10 chiffres clés de l'ultra-étalon du trail mondial

A trois mois du top départ de l'UTMB (Ultra-trail du Mont-Blanc), Chamonix est déjà en ébullition. Usine à gaz pour certains, zénith mondial du trail pour d'autres, l'UTMB ne laisse pas indifférent. En particulier parce que les doubles et le triple vainqueurs de l'épreuve (les locaux François d'Haene, Xavier Thévenard, et le Catalan Kilian Jornet) prendront la ligne de départ, Salomon vs Asics.

©UTMB / Pascal Tournaire

8 000 : le nombre de coureurs tirés au sort qui prendront le départ de l'une des 5 courses proposées. Ils viennent des 5 continents et représentent 90 nations (la France étant le pays le plus représenté avec 45% des coureurs, devant l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, le Japon, la Chine, la Belgique, les Etats-Unis, la Suisse et la Pologne qui viennent tous avec une délégation de plus de 200 coureurs).

15 : le pourcentage de femmes inscrites sur l'une des cinq épreuves de l'UTMB.

900 : le nombre de coureurs élite qui prendront le départ, dont 230 de niveau international. Il s'agit du plus grand rassemblement mondial d'élites sur un événement trail.

42,4 : l'âge moyen des coureurs sur l'ensemble des épreuves. Le plus jeune coureur a 20 ans (TDS : 119 km - 7 200D+) et le plus âgé fête ses 83 ans (OCC : 56 km - 3 500 m D+).

17 000 : le nombre d'accompagnants, soit 2,13 par coureur.

©UTMB / Pascal Tournaire

7 : le nombre de victoires remportées depuis 2008 par le Catalan Kilian Jornet (2008, 2009, 2011), le Beaujolais François d'Haene (2010,2014) et le bugiste Xavier Thévenard (2013, 2015). Cette année, il s'aligneront tous les trois sur la ligne de départ de l'UTMB. Un vrai choc des Titans.

2 000 : le nombre de bénévoles. Auxquels s'ajoutent, 6 personnes employées à plein temps, 23 entreprises prestataires, 65 personnes du PC organisation, 303 personnels de santé (dont 35 médecins, 65 infirmiers, 50 kinésithérapeutes, 35 podologues, 100 secouristes)

7 500 000 : le chiffre d'affaires (en euros) généré pendant la semaine de l'UTMB (2016) par les coureurs et leurs accompagnants.

447 : le nombre de kilomètres balisés pour l'UTMB (171km - 10 000 D+), la TDS, la CCC (101km - 6 100 D+), la PTL (290km - 26 500 D+) et l'OCC. Et 300 km de parcours de repli.

55 : le nombre de points de ravitaillement sur l'ensemble des parcours.

Soit :

- 528 kilos de poudre énergétique nécessaire pour produire 5 800 litres de boisson, soit l'équivalent de 39 baignoires

- 35 000 barres de céréales, soit 4 barres par coureur

- 1 500 kg de fromage, soit 200 grammes par coureur

- 13 000 litres de soupe, l'équivalent de la quantité contenue dans un camion-citerne

- 15 000 litres de cola

Bonus

©UTMB / Pascal Tournaire

15 : le nombre de tours de la Terre parcourus par les finishers des 5 courses de l'UTMB, soit 616 331 kilomètres.

172 700 : le nombre de fans de la page Facebook de l'UTMB. Le compte twitter compte 39 400 followers, Instagram 52 100 abonnés. 798 vidéos ont été vues 7,5 millions de fois sur la chaîne Dailymotion. 4 records pour un événement trail.