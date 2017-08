US Open : la Lyonnaise Caroline Garcia qualifiée pour le 3e tour

Au terme d’un match plus compliqué que le précédent, Caroline Garcia s’est finalement qualifiée pour le 3e tour de l’US Open, en battant la Russe Ekaterina Alexandrova (4-6, 6-3, 6-0).

© C.Dubreuil/FFT

Elle est désormais la dernière Française en lice, à New York. Caroline Garcia s’est imposée face à Ekaterina Alexandrova, ce mercredi, à l'US Open. D’abord menée par la Russe dans le premier set, la Lyonnaise a renversé le match alors qu’elle perdait 3-1 dans le deuxième set, en remportant onze jeux à la suite pour finalement s’imposer 4-6, 6-3, 6-0.

“Au premier set, je commençais un peu à paniquer, car elle avait vraiment un bon timing et elle trouvait des zones longues, a-t-elle analysé. Elle jouait vraiment bien et je n'arrivais pas à mettre mon jeu en place. Je n'arrivais pas à la sortir de ce rythme-là. À un moment, je me suis dit : “essaie d'avoir plus d'intentions dans tes frappes”. J'ai commencé à rentrer plus dans le terrain, je lui ai mis plus de pression et ses balles sur la ligne auparavant ont commencé à sortir. À partir de là, je n'ai plus lâché un point pour que ça reste dans ce sens-là.”

Au 3e tour, Caroline Garcia affrontera la Tchèque Petra Kvitová, la 14e joueuse mondiale qui a écrasé Alizé Cornet, ce mercredi. À noter qu'Océane Dodin n'a pas eu davantage de réussite face à Venus Williams, qui s'est imposée en deux sets (7-5, 6-4). Si la Lyonnaise porte ainsi les derniers espoirs tricolores chez les dames, quelques joueurs sont encore en lice du côté des hommes. Mais ce n’est pas le cas de Jo-Wilfried Tsonga, tombé par le jeune Canadien Denis Shapovalov en trois sets (6-4, 6-4, 7-6[3]). Une déconvenue que devront essayer de gommer Gaël Monfils et Adrian Mannarino, sur les courts ce jeudi, pour tenter d’accéder au 3e tour de l’US Open.