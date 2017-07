Tour de France : Romain Bardet (AG2R) s’élancera à 17h02

Ce samedi à Marseille, l'Auvergnat Romain Bardet va devoir se démultiplier pour remporter le Tour de France et éjecter Christopher Fromme d'une première place qui lui semble déjà promise.

JEFF PACHOUD / AFP Romain Bardet

Romain Bardet, l'Auvergnat de l'équipe AG2R originaire de Brioude (Haute-Loire) s'élancera ce samedi après-midi à 17h02 dans le contre-la-montre de la 20e étape du tour de France. Avec 23 secondes de retard sur l'Anglais de l'équipe Sky, Chris Froome, le coureur de l'équipe française basée à Chambéry (Savoie) aura fort à faire contre le triple vainqueur du tour de France. Sur un parcours plat, exposé au vent et ponctué par la montée très pentue vers Notre-Dame-de-la-Garde, Romain Bardet devra réaliser l'exploit pour dépasser Froome qui le devance de 23 secondes. Ce dernier, plus à l'aise sur l'épreuve du contre-la-montre ne devrait pas perdre son maillot jaune aujourd'hui même si tout peut arriver. En troisième position au classement général, le Colombien Rigorberto Uran n'est qu'a 29 secondes du maillot jaune et 6 secondes de Romain Bardet et pourrait créer la surprise. Attention à l'Espagnol de l'équipe Sky, Mikel Landa, qui pourrait venir jouer le trouble-fête et viser un podium.

Les horaires de départ des favoris :

16h42 : Nairo Quintana (COL/Movistar)

16h46 : Alberto Contador (ESP/Trek-Segafredo)

16h48 : Warren Barguil (FRA/Sunweb)

16h50 : Louis Meintjes (AFS/UAE Emirates)

16h52 : Simon Yates (GBR/Orica-Scott)

16h54 : Dan Martin (IRL/Quick-Step Floors)

16h56 : Fabio Aru (ITA/Astana)

16h58 : Mikel Landa (ESP/Sky)

17h00 : Rigoberto Uran (COL/Cannondale-Drapac)

17h02 : Romain Bardet (FRA/AG2R La Mondiale)

17h04 : Chris Froome (GBR/Sky)