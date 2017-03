TheTowerRun Incity Lyon : ça a piqué !

Embedded, comme on dit, dans le contre-la-montre vertical de la tour Incity. Garanti 100% VMA !



5, 4, 3, 2, 1, partez ! C'est la "vague" de 12h34 qui part. TheTowerRun a débuté à 9h30. Vu le nombre de coureurs inscrits (plus de 1000), il a bien fallu faire passer tout ce petit monde par vagues, faute de quoi c'eût été un remake de Embouteillages aux heures de pointe, l'escalier.

12h34 donc. La quinzaine de coureurs s'élance à l'assaut de la tour Incity, plus haute tour de Lyon et 3e plus haute tour de France (tour Eiffel non incluse).

Va pour 765 marches et 35 étages, et accessoirement 190 mètres de dénivelé positif. Quelques minutes avant le top départ, un coup d'oeil au sommet... C'est sacrément haut. L'ascenseur, une belle invention quand même...

Je suis derrière. Les coureurs partent vite, très vite. Je décide immédiatement de prendre mon rythme. 30 mètres de plat et le premier escalier. J'opte pour le "deux par deux". Les cinq premiers étages se montent rapidement, facilement. Au 7e étage, je me dis que 35 étages, ça va être long.

Arrivé sur le palier du 17e étage, j'arrête de courir pour marcher, toujours deux-par-deux. Enfin je marche...nordic way comme on dit. Rapide.

20e étage, je souffle à me faire exploser le ventricule. Les jambes commencent à faire mal.

Je double trois coureuses.

22e étage. Je double un coureur, au bord de l'apoplexie. "Pas de problème", il me fait un signe pour me dire qu'il décèdera en haut.

25e étage. Mon coeur va exploser. FCMax dans le rouge. Une chance que je n'ai pas de cardiofréquencemètre, car je prendrai peur. Je dépasse difficilement un grand gaillard aux mollets cyclopéens.

30e étage. Un bénévole hurle : "on ne lâche rien, on serre les dents ! Plus que 5 étages!" Vous reprendrez bien un peu d'oxygène...

Les quatre derniers étages, je m'aide de la rampe. Je tente une (petite alors) accélération.

34e étage. Je me remets à courir.

35e étage et 5'51 plus tard, je suis au sommet de la tour Incity !

Je mettrai 5 bonnes minutes a retrouver mon souffle. Les jambes tirent, ça pique. J'ai les poumons en feu. L'effort a été d'une violence que je n'imaginais pas.

Contrat réussi : 5 086 euros ont été reversés à l'association Handicap International.

Je repars chez moi en trottinant.

Un poulet grillé au four m'attend tranquillement !