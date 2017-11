Ski : chiffres clés et dates d'ouverture des stations des Alpes

Avec 118 stations de ski alpins, 95 000 emplois et 7 milliard d'euros de chiffre d'affaires, l'Auvergne Rhône-Alpes représente 74% de l'économie de ski française. Après l'ouverture de Val Thorens ce week-end, les autres stations de la Région se préparent à ouvrir dès le 2, 9, 16 et 23 décembre.

© Savoie Mont Blanc / Réto

Alors que la station de Val Thorens est la première à ouvrir ses portes ce week-end, les autres stations sont en pleine préparation de leur saison 2017/2018 et espèrent que la neige sera au rendez-vous. Car si le ski représente 95 000 emplois et 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, les stations ont essuyé entre 2016 et 2017 une baisse de fréquentation de 45%.

Les repères en chiffre de la région

Savoie-Haute-Savoie

· 73 stations

· 32,7 millions de journées skieurs alpins

· 950,3 millions d'euros de chiffre d'affaires

· 63% de parts de marché (2014-2017)

· -10% de fréquentation depuis 4 ans

Isère-Drôme

· 28 stations

· 4,5 millions de journées skieurs alpins

· 101 millions d'euros de chiffre d'affaire

· 9% de parts de marché en journées-skieurs (2014-2017)

· -13% de fréquentation depuis 4 ans

Ain

· 3 stations

· 239 000 journées skieurs alpins

· 0,4% de parts de marché en journée-skieurs (2014-2017)

Massif Central

· 14 stations

· 937 000 journées skieurs alpins

· 5,9 million d'euros de chiffre d'affaires

· 2% de parts de marché en journées-skieurs (2014-2017)

· -22% de fréquentation depuis 4 ans

Les dates d'ouverture des stations des Alpes

25 novembre : Ouverture des stations de Tignes et de la Vallée d'Aoste

2 décembre : Ouverture des stations des Alpes du Léman, des 2 Alpes de l'Alpe Duez et du Col de Marcieu.

9 décembre : Ouverture des stations de Méribel, Flaine, Les Ménuires, Hauteville-Lompnes et Les Saisies.

16 décembre : Ouverture des stations de la Plagne, Les Arcs, Brides-les-Bains, Saint-Hilaire du Touvet, Saint-Martin de Belleville, Les Orres, Oz en Oisans et des Monts du Jura.

23 décembre : Ouverture des stations de Chamrousse, Les 7 Laux, Valloire, Les Contamines -Monjoie, Megève, Le Clusaz, La Grave-Le Meije, Le Collet d'Allevard, Pralognan-la-Vanoise, Champsaur & Valgaudemar, Orcières Merlette, Manigod, Saint-François-Longchamp, Praz-sur-Arly, Crest-Voland -Cohennoz, Métabief, Les Plans d'Hotonnes, Menthières, Chalmazel.

Pour aller plus loin, retrouvez le dossier "La course à la neige des stations de ski"dans le n° 771 de Lyon Capitale, actuellement en kiosque.