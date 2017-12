Ski : 9 stations de la région sur le top 15 de l’enneigement !

Les Alpes, paradis blanc pour les amateurs de ski. En ce début d’hiver, les stations de Savoie et Haute-Savoie sont prêtes à accueillir les fous de glisse grâce à un enneigement maximal !

©Tim Douet Photo d'illustration

Le site dédié aux sports de glisse hivernaux Skipass recensait les quinze stations les plus enneigées en ce début d'hiver. Au total, neuf stations de la région figurent dans le classement, l'idéal pour aller profiter des flocons pendant les vacances scolaires !

© Skipass Classement Skipass des stations les plus enneigées, décembre 2017

Une météo plus que favorable

Morillon, Flaine, La Clusaz, et Val-Thorens sont dans le haut du classement avec un enneigement entre 235 et 210 centimètres. Conséquence des fortes chutes de neige qui permettent aux stations d'ouvrir leurs domaines skiables dans leur quasi-totalité. Pour les jours à venir, Météo France prévoit encore plusieurs chutes de neige, et ce sur les deux versants des Alpes du Nord. Un mois de décembre rassurant pour les stations qui les années précédentes déploraient des températures trop douces.

Attention aux avalanches !

Les chutes de neige riment souvent avec avalanches… Si la belle poudreuse est plus qu’appétissante, prudence malgré tout. Les couches inférieures sont encore parfois fragiles et les vents peuvent déplacer la neige et la rendre instable. Les risques d’avalanche ont été très élevés ces derniers jours, à tel point que certaines stations préfèrent envoyer les pisteurs pour qu’ils lancent les déclenchements préventifs. Sur la totalité des stations françaises et depuis le début de la saison, six personnes ont perdu la vie dans des avalanches.