Sidney Govou et Mélina Robert-Michon ont pédalé pour la bonne cause

L’ancien joueur de l’OL Sidney Govou et la vice-championne olympique 2016 du lancer de disque Mélina Robert-Michon, ont donné mardi soir de leur personne pour l’association l’Etoile de Martin, dans le cadre du Kettler Tour 2017.

Sidney Govou et Mélina Robert-Michon s’étaient donné rendez-vous mardi soir au FCL Tennis, pas pour échanger des balles mais pour pédaler. L’ancien joueur de l’OL et la vice-championne olympique 2016 du lancer de disque, participaient à la première édition du Kettler Tour. Cet événement organisé par la marque Kettler, leader européen du fitness à domicile, œuvre pour la bonne cause. En fonction du nombre total de kilomètres parcourus sur vélo indoor connecté à un écran géant, l’entreprise allemande reverse les fonds récoltés à l’association l’Etoile de Martin, qui soutient la recherche sur les cancers de l’enfant. Ce sont seize équipes mixtes de cinq sportifs sélectionnés par tirage au sort qui ont relevé ce défi virtuel.

3000€ récoltés

Après les Strasbourgeois (le 10 octobre) et avant les Marseillais (le 24 octobre), les Lyonnais Sidney Govou, Mélina Robert-Michon et les autres participants, en bouclant leur parcours, ont permis que soit reversé un chèque de 3000€ à l’association l’Etoile de Martin. L’équipe gagnante a aussi validé son ticket pour représenter les couleurs lyonnaises lors de la finale parisienne du Kettler Challenge le 27 novembre prochain. De quoi oublier la fatigue après les efforts accomplis.