Quatre Lyonnais aux JO de Pyeongchang

Les quatre Lyonnais ; Marie-Jade Lauriault, Romain Le Gac, Marie Dorin-Habert et Dorian Hauterville participeront aux Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang en Corée du Sud qui débuteront ce vendredi.

@KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Les JO d'Hiver de Pyeongchang en Corée du Sud vont débuter ce vendredi pour les 107 athlètes français engagés. Une délégation tricolore où la région Auvergne-Rhône-Alpes est évidement la plus représentée avec 67 athlètes dont 59 du Pays de Savoie note France Bleu. Parmi ces 71 athlètes, quatre sont lyonnais. Les deux patineurs artistiques Marie-Jade Lauriault et Romain Le Gac sont licenciées au Club des Sports de Glace de Lyon. Les deux partenaires vivront leurs premiers Jeux olympiques. Ils sont en lice dans les épreuves de danse sur glace et en compétition par équipe. Autre Lyonnaise, la biathlète Marie Dorin-Habert. Véritable figure du biathlon français, la licenciée au club des 7 Laux (38) compte sept victoires en coupe du monde et cinq médailles d’or aux championnats du monde. Elle vit cependant une saison 2017-2018 compliquée et aura probablement du mal à réaliser des JO à la hauteur de ceux de Vancouver en 2010 où elle avait remporté une médaille de bronze sur le sprint et une médaille d'argent en relais. Enfin, Dorian Hauterville, sprinteur de formation originaire de Décines, participera à ces JO de Pyeongchang dans l'équipe de Bobsleigh à 2 et à 4.

Les autres sportifs de la région :

Patinage artistique

Gabriella PAPADAKIS

Chafik BESSEGHIER

Guillaume CIZERON

Ski Alpin

Adeline BAUD-MUGNIER

Taïna BARIOZ

Tiffany GAUTHIER

Romane MIRADOLI

Jennifer PIOT

Tessa WORLEY

Johan CLAREY

Thomas FANARA

Blaise GIEZENDANNER

Julien LIZEROUX

Maxence MUZATON

Adrien THEAUX

Ski de fond

Lucas CHANAVAT

Jean-Marc GAILLARD

Baptiste GROS

Jules LAPIERRE

Maurice MANIFICAT

Clément PARISSE

Damien TARANTOLA

Skicross

Marielle BERGER-SABBATEL

Alizée BARON

Ophélie DAVID

Arnaud BOVOLENTA

Jean-Frédéric CHAPUIS

François PLACE

Ski halfpipe

Anaïs CARADEUX

Marie MARTINOD

Thomas KRIEF

Kevin ROLLAND

Ski de bosses

Perrine LAFFONT

Camille CABROL

Anthony BENNA

Benjamin CAVET

Sacha THEOCHARIS

Ski Slopestyle

Tess LEDEUX

Lou BARIN

Antoine ADELISSE

Benoit BURATTI

Combiné nordique

François BRAUD

Saut à Ski

Léa LEMARE

Lucile MORAT

Vincent DESCOMBES SEVOIE

Jonathan LEAROYD

Snowboardcross

Chloé TRESPEUCH

Nelly MOENNE LOCCOZ

Loan BOZZOLO

Merlin SURGET

Snowboard halfpipe

Sophie RODRIGUEZ

Mirabelle THOVEX

Biatlhon

Justine BRAISAZ

Anaïs CHEVALIER

Julia SIMON

Simon DESTIEUX

Simon FOURCADE

Antonin GUIGONNAT

Emilien JACQUELIN

Bobsleigh

Vincent CASTELL

Loïc COSTERG

Romain HEINRICH

Vincent RICARD