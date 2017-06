Première édition de la STL VTT reliant Saint-Étienne à Lyon

Le samedi 24 juin aura lieu la toute première édition du raid à vélo reliant Saint-Étienne à Lyon de nuit. Cette course habituellement réalisée à pied se vivra cette fois-ci à vélo ! L’évènement accueillera 2 700 participants.

Pour le première fois, la STL VTT se déroulera de nuit ce samedi et empruntera les sentiers des Monts du Lyonnais entre Saint-Étienne et Lyon. Cette course se décline en deux parcours distincts. Le premier proposera un parcours de 71 km et le second une course de 44km. Le départ sera donné samedi dans la commune de Sorbiers à 21h. Après avoir traversé les monts du Lyonnais, la course s’achèvera le lendemain matin au Palais des Sports de Lyon. Cette toute première édition est parrainée par Jean-Christophe Péraud, retraité du cyclisme professionnel, ancien champion d’Europe, médaillé olympique en VTT et 2e du Tour de France. L’inscription à l’évènement nécessite de débourser une somme allant de 31 à 55 euros selon le parcours et les options choisies.

Un parcours incontournable revisité

Bien connue des amateurs de course à pied, la SaintéLyon rassemble à chaque édition des milliers de participants qui viennent réaliser 72km à la seule force de leurs jambes. Une course aux allures de guirlande de lampe frontale glissant dans la nuit. Cette fois-ci, c’est à vélo que les coureurs s’en donneront à coeur joie, pour vivre “la doyenne des courses nature” comme la nomme l’organisateur de l’évènement.

Encore une centaine de places disponibles

À quelques jours du départ, 2 600 participants sont déjà inscrits sur les 2 700 candidats autorisés. 70 % des participants ont opté pour la course de 71 km, autant dire qu’il leur faudra avoir les jambes bien accrochées ! Avis aux amateurs de VTT qui souhaitent relever le défi, il est encore possible de s’inscrire, ici. L’inscription à l’évènement coûte de 31 à 55 euros selon le parcours et les options choisies. À noter toutefois que les inscriptions s’arrêtent vendredi à 12h.