Patinage artistique : Papadakis et Cizeron finalement en argent aux JO

Malgré un gros couac vestimentaire, le duo se hisse sur la deuxième marche du podium, juste derrière les Canadiens, Virtue et Moir, aux jeux de PyeongChang. Une performance aigre-douce, le tandem français était le grand favori de la compétition en vue de leur palmarès grossissant. Interrogé par Lyon Capitale, le club de patinage clermontois se dit “fier” même s’il est un peu déçu…

@Mladen ANTONOV/AFP Les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron lors du programme court de la danse sur glace, aux Jeux olympiques de Pyeongchang, le 19 février 2018

Le moins qu’on puisse dire, c’est que Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron nous ont donné des sueurs froides lundi dernier. Les voilà qu’ils se sont élancés sur leur programme court, sous Shape of You d’Ed Sheeran. Quelques secondes sur la glace et là, bérézina ! Le corset de la Clermontoise a cédé, lui exposant un sein à l’air libre. Le hic leur a coûté la médaille d’or, raflée par les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir, malgré leur performance dantesque de la veille en programme libre. Le tandem y a récolté 123.35 points, le record mondial, mais un cumulé de 205.38, un score trop maigre face à leurs collègues transatlantiques (206.07).

“Je l’ai senti tout de suite et j’ai prié”

Gabriella Papadakis a dit “vivre son pire cauchemar” suite aux péripéties du début de semaine. “Je l’ai senti tout de suite [le corset qui se détache], et j’ai prié, partageait-elle. Qu’est-ce que je pouvais faire ?” Toutefois, argent en poche, le duo dit “ne jamais avoir aussi bien patiné”. Guillaume Cizeron renchérit dans une interview avec L’Équipe : “Je suis très fier de Gabriella, de la façon dont elle a continué à patiner”. Contacté par la rédaction de Lyon Capitale, Francisque Marliac, président de Clermont Auvergne Patinage artistique – ancien club de Gabriella Papadakis – se dit “fier malgré une petite déception. Toute la ville est très heureuse de leur performance. Certes, ils ont manqué l’or de peu, mais ils sont jeunes, ils ont encore beaucoup à vivre.” D’autant plus que le dénouement aurait pu être plus acide. “En patinage artistique, si le corps est dévoilé à plus de 45%, le couple perd 5 points”, rappelle Francisque Marliac. Ce dernier précise que le tandem sera de passage à Clermont-Ferrand le 28 février prochain à l’occasion d’un gala à Grenoble. Une occasion, sans doute, de féliciter le duo auquel l’or sourit. Ces quatre dernières années, Gabriella et Guillaume ont récolté deux titres mondiaux, quatre titres européens et quatre titres français.