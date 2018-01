Open d’Australie : la Lyonnaise Caroline Garcia en lice cette nuit

La vive tenniswoman tourne le dos à ses problèmes de santé de l’année passée. Pour cause, la voilà parmi les favorites pour l’Open d’Australie débutant aujourd’hui à Melbourne.

@REUTERS/Edgar Su Caroline Garcia célèbre sa victoire face à Caroline Wozniacki, le 27 octobre 2017 à Singapour.

Le congé-maternité de Serena Williams s’éternisant, quelques prétendantes disputent la dernière part du gâteau. On y retrouve la crème, le biscuit et la surprise dans le cake : la mi-supernova, mi-outsider lyonnaise Caroline Garcia. Cette dernière semble bénéficier d’un vent favorable : une trêve avec son dos qui la faisait souffrir et une fin 2017 respectable pour ne pas dire impressionnante (deux titres en Chine et une demi-finale en Masters).

Un tirage qui fait saliver

Le sort, quant à lui, semble coopératif. 8e mondiale, la Lyonnaise foulera le court de Melbourne dans un tableau clément. Théoriquement, elle ne devrait croiser les têtes de séries – 25 premières mondiales – qu’à partir des huitièmes de finale. Ici, elle pourrait retrouver l’Américaine Madison Keys (18e) pour, plus tard, se frotter à Garbine Muguruza et l’ex-n°1 mondial Angélique Kerber. Seul couac possible : son dos qui pourrait faire des siennes. Rembobinage : Garcia abandonne face à Alizé Cornet à Brisbane, alors qu’elle était à égalité une manche partout, suite à des maux de dos. En prime, la tenniswoman lyonnaise a dû prendre congé d’avril à mai dernier. En cause ? Une inflammation du nerf sciatique. Optimisme exclu, ça fait pâlir… Mais bon, qui sait ? Peut-être succédera-t-elle à Amélie Mauresmo, dernière Française à avoir remporté le tournoi du grand chelem australien. C’était en 2006.