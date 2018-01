Open d’Australie : Caroline Garcia éliminée en huitièmes

La Lyonnaise s’est fait sortir par l’Américaine Madison Keys en deux sets (6-3,6-2). Dorénavant, plus aucun Français n’est en lice à Melbourne que ce soit sur le tableau féminin ou masculin.

@REUTERS/Edgar Su Caroline Garcia célèbre sa victoire face à Caroline Wozniacki, le 27 octobre 2017 à Singapour.

Dénouement aigre pour Caroline Garcia. La Française n’aura accédé qu’aux huitièmes de finale, stoppée net par la 20e mondiale américaine, Madison Keys. Après 20 premières minutes accrochées : aucune des deux joueuses ne prenait la main sur l’autre. Les breaks s’échangent. Puis le reste ressemble à une longue agonie solitaire. Garcia est malmenée, voire étrillée par son homologue (6-3,6-2). Contre 32 coups gagnants pour l’Américaine, la Lyonnaise n’en récolte que 9.

“Laissez-moi ruminer tranquille”

“Ma performance est décevante, partage-t-elle. Il fallait que je monte mon niveau et je n’ai pas réussi à le faire.” Déjà durant les phases préliminaires, la Lyonnaise fatigue contre des joueuses au plus maigre calibre. Elle passe au total 6h04 sur le court, 3h02 pour Madison Keys. “Tous mes matchs depuis le début du tournoi ont été un peu limites et moyens. Pour le moment, je rumine mon match. Laissez-moi ruminer tranquille”. Une défaite acide, malgré les grands espoirs portés par Garcia. Elle quitte donc Melbourne, déçue forcément, mais maigrement consolée par une potentielle 7e place mondiale obtenue à l’issue de la compétition. C’est déjà ça…