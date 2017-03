Moto: un pilote originaire de Bron se tue au Mans

Le pilote lyonnais Adrien Protat, âgé de 27 ans, est décédé après une chute collective sur le circuit Bugatti du Mans comptant pour le championnat de France Superbike, dimanche après-midi.

DR Adrien Protat, pilote de moto originaire de Bron.

Le monde de la course moto se trouve endeuillé. Le pilote français Adrien Protat, originaire de Bron, est décédé des suites d'une chute collective survenue dès le 1er tour d’une course comptant pour le championnat de France Superbike, dimanche dernier.

Pris en charge immédiatement par les médecins du service médical de l’Automobile Club de l’Ouest, le pilote résidant à Saint-Priest, est décédé peu après être arrivé au centre médical du circuit. Adrien Protat n’avait que 27 ans.

La Fédération française de motocyclisme ainsi que l’Automobile Club de l’Ouest ont adressé via un communiqué commun leurs condoléances à la famille d'Adrien Protat : "L’ACO et la FFM ne feront aucun commentaire tant que les circonstances précises de l’accident ne sont pas totalement déterminées". Suite au drame les organisateurs, équipes, pilotes et promoteurs ont convenu d'un commun accord d'annuler les épreuves suivantes du programme.