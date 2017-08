Mondiaux de bridge : les Junior Girls championnes du monde

La Lyonnaise Sarah Combescure et la Saint-Quentinoise Mathilde Thuillez ont décroché l'or aux Championnats du monde de bridge qui se déroulent à Lyon.

Elles étaient données favorites, elles sont reparties avec le titre. Vendredi 18 août, lors des Championnats du monde de bridge qui se déroulent à Lyon jusqu'au 26, la Lyonnaise Sarah Combescure (dont le père joue en équipe de France Open et le frère jumeau en équipe de France Juniors) et sa "moitié", Mathilde Thuillez, ont décroché ont décroché la médaille d'or chez les Juniors féminines. Un titre qui manquait au palmarès déjà impressionnant de la Lyonnaise, déjà championne d'Europe féminine en 2015 et championne de France en 2016. Quant à Mathilde Thuillez, originaire de Saint-Quentin-en-Yvelines, elle avait fait ses preuves en Promotion et en Honneur

Derrière les Françaises, pas moins de sept équipes chinoises se suivent dans un mouchoir de poche.

Dans le même temps, Baptiste Combescure (je jumeau de Mathilde) s'empare du bronze avec son compère Julien Bernard chez les Juniors hommes, devancés par les Suédois et une autre paire française.

Chez les Youngsters (- 20 ans), la paire française Arthur Boulin/Theo Guillemin monte sur la troisième marche du podium, derrière les Chinois et les Italiens.

Enfin, chez les Kids (- 16 ans), médaillés de bronze aux Championnats du monde 2016, la première paire française composée de Clément Teil et Léo Rombaut (dont le père, Jérôme fait partie de l'équipe de France Open) se classe 8e. La Chine rafle tout avec cinq équipes dans... le Top 5.