Mondiaux de bridge : la France bien partie en 1/4 de finale

Les équipes de France hommes et séniors ont bien débuté leurs quarts de finale face à la Chine et l’Inde ce dimanche. Les trois derniers matchs des quarts de finale auront lieu ce lundi.

La règle est simple : 22 équipes internationales composées des meilleurs bridgeurs de chaque pays s'affrontent trois fois par jour pendant 21 rounds. À l'issue de ces affrontements, seules les huit premières équipes en terme de point sont sélectionnées pour les phases finales, synonymes d'élimination directe en cas de défaite.

À l'issue du premier jour des quarts de finale, l'équipe de France Open (hommes), championne d'Europe en titre, a bien maîtrisé ses trois premiers matchs (sur six) face à la Chine. Les tricolores se sont inclinés 52-39 lors de la première rencontre avant de faire l’écart sur la deuxième (42-15) et de remporter la troisième (21-20). Les Bleus ont ainsi fini cette première journée avec un score de 102 à 87. Dans les autres rencontres, les Pays-Bas devancent la Nouvelle-Zelande 101-91, l’équipe deux des États-Unis devance la Suède 135-91 et l'équipe première des États-Unis devance la Bulgarie 119-95.

L’équipe senior en bonne position

Dans le tournoi senior (trophée Orsy),l'équipe de France est en tête face à l'Inde en remportant le premier match 81-20 avant de s'incliner 26-10 puis 34-13. Après trois matchs, les bleus sont donc en tête avec 104 points contre 80. Dans les autres rencontres, le Japon domine l'équipe deux des Etats-Unies (116-96), la Suède domine l'Australie (138-95) et l'équipe première des États-Unis domine l'Italie (105-76).

Toutes les dernières rencontres des quarts de finale auront lieu ce lundi à la Cité des congrès.