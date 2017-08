Mondiaux de bridge de Lyon : Où et quand est né le bridge ?

Si la belote est aujourd'hui le jeu de carte le plus populaire d'Europe, le bridge est considéré comme le roi des jeux de carte, un statut qui lui vaut de rivaliser avec les échecs dans le domaine des sports cérébraux.

On suppose que le bridge a été joué vers 1860 aux confins de la Méditerranée orientale, sur les rives du Bosphore, en Grèce, à Alexandrie. Une vingtaine d'années plus tard, c'est la Rivieira française qui sera investie, puis l'Angleterre et les États-Unis. Les premiers ouvrages évoquant le bridge seront édités au cours des années 1880 dans les pays anglo-saxons et les premiers codes officiels apparaîtront à la fin du XIXe siècle. En France, en 1904, afin d'unifier des règles du jeu encore trop disparates, quelques joueurs passionnés créent une Académie de bridge.

Quelle est l'origine du nom bridge ?

Plusieurs hypothèses ont été avancées. La plus plausible semble être la suivante : les deux variantes du whist, grec et russe, pratiquées dans les cercles français et anglais, ont fusionné pour devenir le brith (biritch). Le terme, anglicisé, deviendra le bridge à la fin du XIXe siècle.

Le bridge en 13 dates

XIVe siècle : Les cartes à jouer semblent avoir été introduites du Moyen-Orient en Italie par les marchands vénitiens et lombards ou en Espagne par les envahisseurs arabes.

XVe – XVIe siècles : Né avec le tarot, le principe de l'atour est adapté aux cartes ordinaires et nommé "triomphe". Le "triomphe français" se répand en Espagne, en Allemagne et en Angleterre.

1742 : Edmond Hoyle publie un petit traité sur le jeu de whist - « Short Treatise » - qui constitue en réalité le premier code de réglementation du jeu et de son éthique. La locution according to Hoyle est devenue synonyme de comportement exemplaire.

1880 : Apparition du bridge en France puis en Angleterre.1892 : Naissance en Angleterre du bridge dit moderne. Ce serait par lassitude que les joueurs de whist auraient développé un système d'enchères pour rendre le jeu plus attrayant et tenter de réaliser toujours le meilleur contrat (engagement à t-réaliser un certain nombre de levées

1893 : Première compétition de bridge.

1932 : Création de l'International bridge league (IBL).

1933 : Création de la Fédération française de bridge (FFB).

1934 : Apparition du 1er code international qui définit les lois du jeu.

1937: Premier championnat du monde.

1947 : L'IBL est remplacée par l'European bridge league (EBL).

1958 : Création de la World bridge federation (WBF).

1999 : Le Comité international olympique (CIO) reconnaît la fédération mondiale de bridge comme une fédération sportive internationale.

2017 : Les 43es championnats du monde de bridge se jouent à Lyon.