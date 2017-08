Mondiaux de bridge à Lyon: très bon début pour les équipes françaises

À l'issue de la troisième journée des mondiaux de bridge, l'équipe masculine est toujours en tête du classement et l'équipe féminine remonte dans le top 8. Les seniors, quant à eux, se placent en deuxième position derrière les USA.

Pour les 43e championnats du monde de bridge de Lyon du 12 au 26 août, 22 équipes internationales composées des meilleurs bridgeurs de chaque pays s'affronteront trois fois par jour pendant 21 rounds. À l'issue de ces affrontements, seules les huit premières équipes en terme de point seront sélectionnées pour les phases finales : synonymes d'élimination directe en cas de défaite.

Les Français toujours au top

À l'issue du Round 6, les champions d'Europe en titre, le Villeurbannais François Combescure et le Parisien Thomas Bessis gardent la tête du classement avec une petite longueur d'avance sur les deux redoutables équipes Américaines, descendues à la 4e et 5e place. Les équipes Allemandes et Néerlandaises ont également tiré leur épingle du jeu en s'emparant de la 2e et 3e place du classement. Trois nouveaux rounds attendent les Français ce mardi 15 août. Il s'agira pour eux de conserver leur avance jusqu'à samedi afin d'être qualifiés pour les phases finales. Pour cela, l'équipe doit rester dans les huit premiers du classement.

Les Françaises remontent dans la compétition

Alors qu'à l'issue du round 5, l'équipe française était sortie du top 8 en se plaçant 9e, une courte victoire sur les Américaines leur a permis de revenir pleinement dans la course. À l'issue de la troisième journée, les Françaises reviennent à la 7e place du classement avec 64,90. Afin de remonter un peu plus et de s'assurer la qualification, il s'agira de marquer des points : l'équipe Égyptienne précède les Françaises avec près de 10 points de plus au classement. Les Néerlandaises ont su conserver la tête du tournoi, avec 86,25 points et sont suivies de près par l'équipe Chinoise.

Les seniors assurent à la 2e place

L'équipe Française senior a également très bien démarré la compétition. À quatre points derrière l'équipe Américaine, les seniors s'emparent de la 2e place au classement après une courte victoire face aux Canadiens. Derrière eux se trouvent les équipes Australienne, Israélienne puis Italienne, prêtent à marquer des points en cette quatrième journée de compétition, dont le top départ est à 11 heures. Mais avec un tel classement, l'équipe Française peut se permettre de rester sereine si elle parvient a garder le même cap que depuis le début des mondiaux.

