Mélina Robert Michon : vers une finale en or

Si l'athlète lyonnaise a fait sensation en se qualifiant dès son premier jet pour la finale, la concurrence sera rude.

© Tim Douet Mélina Robert-Michon championne de France 2016 de lancer du disque

Les espoirs d'une dernière médaille française aux mondiaux de Londres reposent sur les épaules de la Lyonnaise Mélina Robert-Michon. Championne du monde de lancer de disque à Moscou en 2013 et médaillée d'argent aux Jeux olympiques de Rio, l'athlète peut s'autoriser à rêver d'une nouvelle médaille pour l'ajouter à son palmarès. D'autant plus que la compétition a particulièrement bien commencé pour elle. En un seul jet, elle réalise sa meilleure performance de la saison (63,97 m). Un premier lancer qui lui accorde la quatrième de la compétition. Mais face à elle demeure la Croate Sandra Perkovic, ultra favorite de la compétition. Lors de la première épreuve, elle s'est qualifiée grâce à un lancer à 69,67 m. D'autres athlètes risquent également d'être redoutables lors de la finale : les Cubaines Yaimé Pérez et Denia Caballero, ainsi que l'Allemande Nadine Muller et l'Australienne Dani Stevens. Une finale prévue à 20h10 et à ne pas manquer ce dimanche soir.