Masters de Singapour : Garcia défaite en demi-finale par Williams

Malgré un parcours plein de promesses, il a manqué à la Lyonnaise de l’expérience et un peu de réussite pour se hisser en finale du Masters de Singapour.

© C.Dubreuil/FFT

Même en menant 1 set à 0 face à Venus Williams, Caroline Garcia n’a pas su concrétiser ses occasions et termine sa saison par une défaite (6-7[3], 6-2, 6-3). Après un premier set très accroché, le gain de la première manche s’est joué au tie-break. Caroline Garcia a profité des errements au service de son adversaire pour très vite mener 3 à 0 après deux doubles fautes de Venus Williams. Elle remporte facilement le jeu décisif 7 à 3 et rafle la première manche.

Williams l'emporte à l'expérience

La suite va moins bien se passer pour la Lyonnaise. Ballotée d’entrée dans le second set, elle est menée 3 à 0 et devra laisser filer la seconde manche 6 à 2 malgré deux premières balles de set sauvées. Déjà à ce moment-là, Caroline Garcia pouvait regretter toutes les occasions manquées de revenir dans le match : une seule balle de break convertie sur dix obtenues. De l’autre côté du filet, Venus Williams, du haut de ses 37 ans et 20 ans de carrière, gère à la perfection les temps faibles et les temps forts, ralentissant et accélérant si besoin. Dans la troisième manche, Caroline Garcia apparaît atteinte physiquement et ne peut que laisser Williams servir pour le match à 5 à 3. Malgré une énième balle de break obtenue, la Lyonnaise ne pourra pas revenir dans le match et s’incline en trois manches.

Même si la saison se termine par une défaite pour Caroline Garcia, ses derniers mois ont été fantastique avec deux tournois gagnés coup sur coup lui permettant d’atteindre pour la première fois le Top 8 mondial et de se qualifier pour les Masters de Singapour.