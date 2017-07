Lyon : plus de 350 nageurs descendent le Rhône

La nage en eau libre était à l'honneur ce matin en plein centre de Lyon pour une course de 3,5 kilomètres qui a attiré plus de 350 nageurs.

©Mathilde Régis

Face à l'Hôtel Dieu, les spectateurs se massent au fur et à mesure sur les quais du Rhône. Pour l'instant, seuls les cygnes et quelques canards flottent dans l'eau. Dans quelques minutes, plus de 350 nageurs viendront franchir la ligne d'arrivée de l'Open Swim Stars. Partis à 9h30 du ponton de la cité internationale, les nageurs ont 3,5 kilomètres à parcourir dans le Rhône. Munis d'une puce accrochée au poignet pour chronométrer leur temps, il s'agit de garder le rythme. Nager en fonction des courants dans une eau à 22 degrés ce dimanche matin attire de plus en plus de participants : ils étaient plus nombreux qu'à la précédente course organisée dans le lac de Miribel Jonage. Quelques semaines plus tôt, le 16 et 17 juin, la première étape de cette course se déroulait à Paris et attirait plus de 1 500 nageurs. Au bout de moins de trente minutes, les premiers nageurs arrivent. Avec un temps de 29 minutes et 56 secondes, Frédéric Romano remporte cette course pour laquelle chacun des nageurs obtiendra une médaille pour avoir réalisé une nage de plusieurs kilomètres en eau libre. Avis aux amateurs, un second départ est prévu à 11h30.