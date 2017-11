Lyon : le gratin du supercross et du freestyle au Palais des sports

Vendredi et samedi, le Palais des sports de Gerland, aménagé en piste de supercross, accueille le SX tour, le championnat de France de la discipline. Ces soirées seront pimentées par les démonstrations de freestyle des tous meilleurs pilotes du monde. Non seulement du sport mécanique, mais un véritable spectacle !

© Facebook Clinton Moore Le freestyler australien Clinton Moore

S'il n'atteint pas le niveau du supercross américain, le championnat français est tout de même de très bonne facture. Les Lyonnais vont pouvoir le constater ce soir et demain, au Palais des sports, où près de 10 000 personnes sont attendues, pour cette 13e édition. Pour concevoir cette piste, il aura fallu faire venir 250 camions de terre, soit 1 500 m3.

Les courses mettront aux prises des pilotes chevronnés, comme le champion en titre Cédric Soubeyras ou Thomas Ramette, en catégorie SX1. En SX2, des pilotes plus jeunes, comme le Lyonnais Benoit Paturel, auront l'occasion de se montrer sur ce format très court et intense. Ce dernier, d'habitude plus adepte du motocross a d'ailleurs terminé 5e du dernier championnat du monde.

Le freestyle : des sauts à couper le souffle

Les attractions de ces soirées seront les "freestylers", ces acrobates du ciel, qui réalisent des figures inimaginables à 15 mètres au-dessus du sol. Le Français Tom Pagès, champion du monde en 2013 et sans doute le plus talentueux à l'heure actuelle, sera de la fête, tout comme l'Australien Clinton Moore, couronné pour sa part en 2015. Jérémy Rouanet sera le troisième larron de ces "shows freestyle", qui interviendront trois fois chaque soir.

Si les conditions sont réunies, le natif de Nantes Tom Pagès tentera de réaliser pour la première fois à Lyon le double "backflip", soit une double rotation arrière, que seule une poignée de pilotes sont capables de réussir. Le spectacle et les frissons devraient être au rendez-vous. Pour demain, il est trop tard, mais il reste encore des places pour ce soir...