La Lyonnaise Caroline Garcia se hisse en 8es de finale à Roland-Garros

La joueuse française a éliminé la Taïwanaise Su-wei Hsieh en trois sets (6-4, 4-6, 9-7).

© C.Dubreuil/FFT

Caroline Garcia trace sa route dans les Internationaux de France de tennis à Roland-Garros. Elle atteint pour la première fois les 8es de finale de la compétition, après sa victoire difficile contre la Taïwanaise Su-wei Hsieh, classée 109e mondiale.

Tout avait bien commencé pour la Lyonnaise (27e mondiale), avec un premier set remporté 6-4. Mais son adversaire a relevé la tête et a empoché la deuxième manche sur le même score. Coups gagnants et fautes directes, de part et d'autre, ont ponctué la dernière manche, les deux joueuses faisant chacune le break alternativement, dans un match imprévisible.

Su-wei Hsieh a même mené 6-5 dans le 3e set, avec service à suivre. Mais elle a craqué, permettant à Caroline Garcia de remonter à 6-6. Plus puissante et meilleure au service, cette dernière a réussi à faire la course en tête pour conclure sur 9-7.

Rendez-vous avec Alizé Cornet

Elle se qualifie donc pour les 8es de finale, où elle retrouvera une autre Française, Alizé Cornet, qui s'était défait quelques minutes plus tôt d'Agnieszka Radwanska en deux sets. Il y aura donc au moins une Française en quarts de finale. À noter que Kristina Mladenovic est aussi en lice aux 8es.