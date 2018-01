La Lyonnaise Caroline Garcia se hisse en 8e de finales à Melbourne

La dernière joueuse française en lice à l'Open d'Australie se hisse en deuxième semaine et affrontera la jeune Américaine Madison Keys dans la nuit de dimanche à lundi.

@REUTERS/Edgar Su Caroline Garcia célèbre sa victoire face à Caroline Wozniacki, le 27 octobre 2017 à Singapour.

Caroline Garica a déjà battu un record en 2018. Pour la première fois de sa carrière la joueuse de tennis lyonnaise passe le cap de la deuxième semaine et atteint les huitièmes de finale à l'Open d'Australie. La meilleure joueuse française (8e mondiale), s'est qualifiée la nuit dernière à Melbourne, disposant de la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich en trois sets et 2h05 de jeu (6-3, 5-7, 6-2). Un combat accroché donc contre la 56e joueuse mondiale, même si Caroline Garica aurait pu plier le match bien plus tôt.

La Lyonnaise avait fait le break dans le 2e set (3-1), avant de se faire rejoindre. Fidèle à sa force de caractère, la dernière tricolore en lice à Melbourne a su se remobiliser pour accélérer dans le dernier acte. Un match solide donc, comme en témoignent les 10 aces passés à sa rivale, et mieux maîtrisé que les deux précédents.

"Une fille puissante"

De bon augure pour Garcia avant d'affronter en huitièmes de finales l'Américaine Madison Keys, qui s'était hissée en finale de l'US Open il y a quelques mois. A 22 ans, celle qui se classe actuellement 20e joueuse mondiale, connaît déjà bien le circuit. Elle avait disputé une demi-finale à Melbourne en 2015. "En Grand Chelem, elle est plutôt performante ces derniers temps, à l'image de sa finale à l'US Open, confiait Caroline Garcia au quotidien sportif L'Equipe après sa victoire. Elle aime bien ces gros tournois".

Les deux joueuses se sont déjà rencontrées par deux fois, sur le même genre de surface qu'à Melbourne. Caroline Garcia s'était imposée en 2014, en Fed Cup, alors que l'Américaine avait remporté leur opposition de 2016, au tournoi de Wuhan. "C'est une fille puissante, qui s'appuie beaucoup sur son coup droit et son service, analyse Garcia dans L'Equipe. A moi d'essayer de bien la contrer et d'imposer mon jeu avant qu'elle n'impose le sien." Premiers coups de raquettes aux alentours de 1 heure du matin dimanche (heure française).