Jeux paralympiques : la région a du talent

Dimanche dernier s’achevaient les jeux paralympiques de PyeongChang, en Corée du Sud. La France a battu son record en rapportant 20 médailles dont 7 en or. La skieuse Marie Bochet, porte drapeau originaire de Chambéry est revenue avec 4 médailles d’or.

© France Paralympique L'équipe de France paralympiques lors de la cérémonie de clôture des jeux de PyeongChang 2018

Moins médiatisés que les jeux olympiques, les jeux paralympiques s’achevaient dimanche dernier. Et à la clef, les athlètes français ont rapporté pas moins de 20 médailles. Un record pour cette édition au cours de laquelle les athlètes de la région se sont démenés pour la nation. Marie Bochet, originaire de Chambéry (Savoie) a remporté 4 médailles d’or en ski alpin debout. La porte drapeau de l’équipe de France a, à elle seule, remporté plus de la moitié des médailles. En ski alpin assis, c’est Frédéric François, skieur alpin assis pour Grenoble (Isère) qui a brillé en revenant avec une médaille d’argent et une médaille de bronze. L’Annecien (Haute-Savoie) Benjamin Daviet a quant à lui remporté quatre médailles, dont deux en or et une en argent pour le biathlon et une en argent en ski de fond. Médaille de bronze pour Anthony Chaleçon, originaire d’Evian-les-Bains (Haute-Savoie) en biathlon et pour Thomas Clarion de Sallanches (Haute-Savoie) en ski de fond. Les français ont aussi remporté une médaille d’or collective au relais ski de fond. Un palmarès haut en couleurs pour les athlètes français.