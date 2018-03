Jeux olympiques : Neymar en cité universitaire à Lyon en 2024 ?

Du 1er juillet au 1er octobre prochain, les logements étudiants de la région Auvergne-Rhône-Alpes pourront être réquisitionnés pour les Jeux olympiques de 2024 qui auront lieu en France.

©AFP Neymar ambassadeur de l'ONG Handicap international

Neymar bientôt dans une cité universitaire des bords de Rhône ? Si la venue de la star brésilienne dans une résidence étudiante lyonnaise est plus qu’hypothétique (Il aura 32 ans en 2024), elle est désormais légalement possible. Dans un article publié ce mardi par Lelanceur.fr, on apprend que la France a dû se plier aux exigences du CIO pour obtenir l’organisation des JO 2024. Une loi passée en première lecture à l’Assemblée nationale à la veille de Noël a ainsi autorisé plusieurs dérogations en matière d’urbanisme et de publicité. Outre les panneaux 4x3 sur les bâtiments historiques, le texte prévoit de privatiser en faveur du CIO certains mots de la langue française, mais aussi la réquisition des logements étudiants durant l'été.

Ainsi le projet de loi débattu cette semaine à l'Assemblée nationale et au Sénat dispose que : “Dans les départements de la région Ile-de-France, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, de Haute-Garonne, de la Loire, de la Loire-Atlantique, du Nord et du Rhône, les logements destinés à des étudiants mentionnés aux articles L. 442-8-1 et L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation et vacants au 1er juillet 2024 peuvent, à titre dérogatoire et au plus tard jusqu’au 1er octobre 2024, être loués, meublés ou non, au Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques en vue d’accueillir des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique durant les Jeux olympiques et paralympiques 2024”. La région Auvergne-Rhône-Alpes est concernée par ces possibles réquisitions puisque le Groupama stadium et le stade Geoffroy-Guichard accueilleront des rencontres de la compétition de football.

L’OL privé de son olympique ?

On apprend aussi dans l'article du Lanceur que le CIO a aussi une modification du Code su sport pour empêcher l'utilisation commerciale des termes “jeux olympiques”, “olympique”, “olympiade”, “olympisme”, “olympien”, “olympienne”, afin de renforcer la propriété intellectuelle du CIO et de récompenser les sponsors officiels. “Que les fans de l’Olympique de Marseille et de l’Olympique lyonnais se rassurent : grâce à leur antériorité, les clubs pourront continuer d’exploiter leur nom. À condition de conserver leur nom entier. Un slogan mentionnant seulement le terme olympique ou olympien serait ainsi répréhensible”, conclut le site internet.