Equita célèbre le cheval à Eurexpo

Le salon du cheval Equita bat son plein à Eurexpo : plus de 16 000 visiteurs sont attendus lors de cette édition pour assister coupes du monde de saut d'obstacles, de dressage et de poneys.

Ouvert ce mercredi à Eurexpo, le salon du cheval de Lyon Equita est devenu depuis sa création en 1994 l’un des plus importants événements équestres d’Europe. Cette année, les 130 000 m² du salon accueillent plus de 3 500 chevaux, dont 40 races différentes, et 785 exposants. Parmi les principales attractions de cette édition, les visiteurs peuvent notamment assister aux coupes du monde de saut d’obstacles, de dressage, de poneys, et parmi les plus éminentes épreuves en Europe d’équitation western auxquelles participent certains des meilleurs cavaliers du monde. Il faut dire que le salon est inscrit depuis 2009 au prestigieux calendrier de la Coupe du monde de la Fédération équestre internationale. Mais même les plus jeunes peuvent participer à l'événement : un espace de 1 500 m² a été dédié pour initier les enfants à l’équitation.

Nouveauté du salon, “c’est la première que nous avons une coupe du monde de poneys”, glisse un membre de l’organisation. C’est également une première pour que le corps de cavaliers d'élite français du Cadre noir de Saumure qui produit à Equita au côté des danseurs de la compagnie lyonnaise Dynamo. Les innovations de cette édition restent mineures dans le programme, mais cela n’est pas le principal objectif des organisateurs : “On ne va pas chercher à améliorer la nouveauté pour la nouveauté, mais plutôt perfectionner ce qui fonctionne, comme le pôle santé”, explique-t-on chez Equita.

160 000 visiteurs attendus lors de cette édition

La recette fait succès : si les chiffres certifiés de fréquentation du salon ne seront communiqués que dans quelques semaines, l’affluence des amateurs d’équitation semble avoir augmenté par rapport à l’édition précédente. En 2016, Equita avait attiré 158 000 visiteurs, plaçant le salon en concurrence direct de la grande-messe parisienne du salon du cheval de Paris. Cette année, les organisateurs attendent la venue d’au moins 160 000 personnes.

Ce dimanche, les portes du salon seront ouvertes de 9 heures à 19 heures.