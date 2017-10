Equita Lyon 2017 – Sylvie Robert : "Le cheval est une vraie thérapie"

La directrice des événements équestres chez GL Events et présidente d'Equita Lyon, Sylvie Robert évoque, pour Lyon Capitale, l'édition 2017 avec notamment la tenue d'un gala mêlant l'équitation et la danse avec le Cadre noir de Saumur.

©Elise Anne Sylvie Robert directrice d'Equita Lyon le 28 octobre 2015

Lyon Capitale : Equita Lyon est devenu un événement incontournable. Quels sont les clefs du succès ?

Sylvie Robert : Comme je le dis souvent, c'est la passion qui nous emmène sur cet événement. Dans notre équipe (une vingtaine de personnes à l'année), nous sommes passionnés de chevaux, moi la première car je monte à cheval, j'élève des chevaux... D'ailleurs, j'ai beaucoup de chance de pouvoir travailler dans ma passion. On appartient à un groupe (GL Events) qui nous donne les moyens de pouvoir avancer. J'ai un peu de mal à mesurer le chemin parcouru car je gère cet événement depuis vingt-trois ans. Mais si j'écoute ce qui se dit, Equita Lyon est devenu une référence. C'est le fruit du travail de toute une équipe avec l'aide de la Fédération française d'équitation et de nombreux partenaires.

Quelles sont les nouveautés pour cette édition 2017 ?

On essaie, à chaque fois, de modifier ce qui n'a pas été lors de l'édition précédente. On réalise des enquêtes avec les exposants et les visiteurs. On écoute beaucoup puis on corrige le tir. En ce qui concerne les spectacles, cette année, il y aura le ballet du Cadre noir de Saumur sur un format particulier, d'une durée de 55 minutes avec une troupe de danse de la région lyonnaise (la compagnie du Dynamo).

"On espère organiser des championnat d'Europe au Matmut Stadium de Gerland"

Qu'avez-vous à dire à ceux qui estiment que l'équitation est un sport élitiste, et du coup, hésitent à venir à Equita Lyon ?

De venir juger par eux-mêmes et j'en suis persuadé, ils vont apprécier. Vous savez, on accueille tout le monde dans ce salon, des jeunes en difficulté, des personnes en situation d'handicap… D'ailleurs, à ce sujet, l'entrée est gratuite pour les handicapés. Cela nous tient à cœur car le cheval est une vraie thérapie dans de nombreux domaines. On a beaucoup d'autistes qui évoluent positivement au contact des chevaux. C'est quelque chose de formidable.

Pour finir, quelles sont vos perspectives de développement ?

Déjà, il faut savoir que notre équipe (le département équestre du groupe GL Events) a obtenu les finales Coupes du monde Longines FEI de saut d’obstacles et FEI de dressage (du 11 au 15 avril 2018 à l’AccorHotels Arena de Paris). Sinon, pour Lyon, on espère organiser des championnat d'Europe au Matmut Stadium de Gerland. C'est un sacré projet qui est en cours d'étude.

